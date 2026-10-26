В Казани внедрят новые правила работы курьеров
Комитет по транспорту Казани совместно с Ассоциацией транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России (МАКС) и крупными службами доставки разработал нормы по организации работы курьеров в городе. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.
По его словам, в рамках первого этапа регулирования деятельности заключено соглашение о взаимодействии с сервисами Куппер, Самокат, Вкусвилл, Яндекс, а на стадии подписания – с Магнитом и X5.
В соглашении определены правила к деятельности курьерских служб в Казани, а именно:
- Требования к экипировке
- Транспортным средствам
- Идентификационным номерам
- Ограничение скорости
- Запрет движения транспортных средств в ряде общественных пространств.
Для соблюдения скоростного режима электровелосипеды должны быть оснащены ЭОТ-модулями. На сегодня компании начали работу по нанесению номеров на сумки и оборудованию электровелосипедов данными модулями.
Курьерам также запрещено размещать транспорт на газонах, клумбах и других зеленых зонах. Нельзя оставлять велосипеды и средства индивидуальной мобильности на тротуарах/площадках, если после их размещения ширина прохода составит менее полутора метров. Ограничения распространяются на остановки общественного транспорта, а также территорию в радиусе 10 м от остановочных павильонов и входов в подземные/надземные пешеходные переходы.
Операторы доставки будут отвечать за выполнение правил, проверку личности курьеров, фотоконтроль оборудования, проверку знаний ПДД, а также осуществлять контроль за скоростным режимом, маневрами и корректным поведением своих курьеров на дорогах.