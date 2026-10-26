В Казани внедрят новые правила работы курьеров

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Комитет по транспорту Казани совместно с Ассоциацией транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России (МАКС) и крупными службами доставки разработал нормы по организации работы курьеров в городе. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

По его словам, в рамках первого этапа регулирования деятельности заключено соглашение о взаимодействии с сервисами Куппер, Самокат, Вкусвилл, Яндекс, а на стадии подписания – с Магнитом и X5.

В соглашении определены правила к деятельности курьерских служб в Казани, а именно:

Требования к экипировке

Транспортным средствам

Идентификационным номерам

Ограничение скорости

Запрет движения транспортных средств в ряде общественных пространств.

Согласно правилам, на сумки курьеров будут наноситься уникальные идентификационные номера со светоотражающими элементами, которые будут располагаться в четырех местах. Диапазон таких номеров уже согласован для сервисов Яндекс, Куппер, Самокат, Магнит. Во время выполнения заказов идентифицировать курьеров на дороге можно будет по номерам сумок, внесенных в специальную систему учета.

Для соблюдения скоростного режима электровелосипеды должны быть оснащены ЭОТ-модулями. На сегодня компании начали работу по нанесению номеров на сумки и оборудованию электровелосипедов данными модулями.

Максимальная скорость электровелосипедов не должна превышать 25 км/ч, а в медленных зонах – 10–15 км/ч. Кроме того, соглашением предусматривается запрет на передвижение в 15 зонах – это Казанский Кремль, парки «Кырлай», «Урам», «Елмай», «Калейдоскоп», «Континент», ЦПКиО имени Горького, сад Рыбака, парковки у Центра семьи «Казан», под мостом «Миллениум», у Горкинско-Ометьевского леса, а также улицы Баумана, Петербургская и Каюма Насыри.

Курьерам также запрещено размещать транспорт на газонах, клумбах и других зеленых зонах. Нельзя оставлять велосипеды и средства индивидуальной мобильности на тротуарах/площадках, если после их размещения ширина прохода составит менее полутора метров. Ограничения распространяются на остановки общественного транспорта, а также территорию в радиусе 10 м от остановочных павильонов и входов в подземные/надземные пешеходные переходы.

Операторы доставки будут отвечать за выполнение правил, проверку личности курьеров, фотоконтроль оборудования, проверку знаний ПДД, а также осуществлять контроль за скоростным режимом, маневрами и корректным поведением своих курьеров на дорогах.