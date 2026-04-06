В Казани внедрят новый инструмент для борьбы с парковкой на газонах

В Казани внедрят цифровой реестр зеленых насаждений, который позволит эффективнее привлекать к ответственности нарушителей, паркующих свои автомобили на газонах, и минимизировать судебные споры. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления административно-технической инспекции Артур Мухаметшин.

По его словам, реестр уже сформирован в виде отдельного слоя в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности КМГИС и сейчас готовятся дополнительные нормативные акты.

Мухаметшин отметил, что только по итогам прошлого года инспекторы выявили более 22 тыс. фактов парковки автомобилей на озелененных территориях.

«Усиление контроля за правилами парковки необходимо для сохранения элементов городского благоустройства и защиты зеленых насаждений, которые подвергаются уничтожению из-за колес автомобилей», – заключил начальник управления.