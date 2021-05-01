В Казани у внедорожника вырвало колесо, когда он пытался проехать по большой луже

Авария произошла сегодня на улице Восход. Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» владелец автомобиля Nissan, он пытался переехать большую лужу, образовавшуюся на выезде из двора.

«Ямы никакой здесь не было, просто большая лужа. Я въехал и вот такая ситуация получилась – колесо вырвал», – пояснил владелец иномарки.

После случившегося мужчина сразу вызвал инспекторов ГИБДД, написал объяснительную и теперь планирует подавать в суд на «дорожников».

Судя по всему, автомобиль получил серьезные повреждения, однако точную сумму ущерба установит экспертиза.

Фото и видео: Равиль Мукменов