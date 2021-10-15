В Казани вместе с Госоркестром РТ выступит Александр Князев

Сегодня в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоится концерт Государственного симфонического оркестра РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского.

Госоркестр РТ исполнит Праздничную увертюру и Второй концерт для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича. Партию виолончели возьмет на себя заслуженный виолончелист России Александр Князев.

Князев является одним из выдающихся музыкантов своего поколения. Он успешно выступает в двух амплуа: виолончелиста и органиста. Международное признание Александр Князев завоевал на Олимпе виолончельного искусства, став лауреатом престижных исполнительских конкурсов, в том числе имени Петра Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, имени Гаспара Кассадо во Флоренции.

Второе отделение концерта порадует публику симфонической сюитой «Планеты» Густава Холста. К ГСО РТ присоединится Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой.

С момента премьеры и по сей день сюита пользуется неизменной популярностью среди публики. Каждая часть сюиты названа в честь одной из планет Солнечной Системы с соответствующими им, по мнению композитора, астрологическими характерами.

Партию органа исполнит Вероника Лобарева.

Начало концерта в 18.30.