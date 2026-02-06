news_header_top
Общество 6 февраля 2026 10:27

В Казани владелица детсада помешала проверке Роспотребнадзора после кишечной инфекции

В Казани суд оштрафовал владелицу частного детского сада «Ультра Мама», которая препятствовала проверке Управления Роспотребнадзора по РТ. Проверка проводилась в связи с выявлением кишечной инфекции у трех воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Острая кишечная инфекция может передаваться контактно-бытовым путем. Кишечные инфекции опасны стремительным развитием обезвоживания, приводящим к тяжелым осложнениям, в том числе к смертельному исходу. Несмотря на возникшую опасность для воспитанников, женщина не допустила сотрудников ведомства в детский сад для проведения санитарно-эпидемиологического обследования», – отметили в Роспотребнадзоре по РТ.

На владелицу дошкольного учреждения был составлен протокол, материалы передали мировому судье, который назначил штраф в размере 2000 рублей. Не согласившись с постановлением суда, предпринимательница решила обжаловать его в суде.

Суд, оценив собранные по делу доказательства и доводы должностных лиц Управления Роспотребнадзора, оставил постановление мирового судьи без изменения и не удовлетворил жалобу.

