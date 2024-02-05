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В Казани видеорегистраторы с ИИ ежедневно сканируют более 800 км дорог
В столице Татарстана ежедневно 35 видеорегистраторов с искусственным интеллектом сканируют более 800 километров городских дорог. Они установлены на автобусах и мусоровозах, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления информационных технологий и связи Казани Дмитрий Кремлев.
За два последних года с помощью информационной системы контроля состояния городского благоустройства «СитиСофт» выявлено 682 тыс. дефектов дорожного полотна и около 1 млн — дорожной разметки, а также 37 тыс. случаев, когда не работали светильники, уточнили в мэрии.
«В прошлом году мы приступили к обучению новых модулей для выявления случаев перевозки сыпучих грузов, оклейки рекламой опор освещения и выявлению мусора на улицах города», — прокомментировал Кремлев.
Докладчик также отметил, что все собранные данные агрегируются в Едином городском дашборде. Это инструмент для руководителей разного уровня, который своевременно предупреждает об отклонениях в городском хозяйстве и позволяет оперативно принимать управленческие решения.
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