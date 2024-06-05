В Казани ветврачи России и зарубежья сразятся за звание лучшего в профессии

В дни проведения выставки «Агроволга» в Татарстане состоится первый международный турнир по обрезке копыт крупного рогатого скота. За звание лучшего в своей профессии сразятся более 150 ветеринарных ортопедов-копытчиков России, Беларуси, Турции и Казахстана, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Призовой фонд турнира составляет 1 млн рублей. В состязании могут принять участие ветеринарные врачи и специалисты в области ортопедии, работающие в сельскохозяйственных предприятиях и станциях по борьбе с болезнями животных, студенты учебных заведений и самозанятые», – отметили в министерстве.

В состав жюри войдут представители ветеринарных академий Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Дальневосточного государственного аграрного университета, а также ветврачи специализированных организаций Беларуси, Чувашии и Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс направлен на повышение престижа профессии ветеринарного врача и ветеринара-ортопеда, привлечение молодежи в эту сферу.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга» пройдет 3–5 июля на территории выставочного центра «Казань Экспо».