В Казани ветераны смогут бесплатно ездить на такси

В России тестируют новую программу, которая позволит ветеранам Великой Отечественной войны пользоваться услугами такси бесплатно до конца 2022 года. Услуга уже доступна в Казани, следует из материалов Минцифры РФ.

С инициативой подобной программы выступил оргкомитет «Наша Победа». Ее поддержали в министерстве, а также региональные власти и операторы такси.

Воспользоваться услугой смогут:

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

Для того, чтобы заказать такси по тарифу «Ветеран», требуется выполнить несколько условий:

Номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению пенсионного фонда, где зарегистрирован ветеран.

Этот номер ПФР передаст региональным органам соцзащиты в качестве идентификатора.

Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану.

Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: работники социальной службы самостоятельно свяжутся с ним в ближайшее время и помогут с заказом поездок.

Работник соцзащиты создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.

С пятницы, 6 мая, услуга действует в 42 городах России. Кроме Казани бесплатное такси для ветеранов уже доступно в Самаре, Саратове, Ульяновске, Уфе, Стерлитамаке, Салавате и других городах.