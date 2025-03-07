В Казани ветерану СВО, потерявшему обе ноги, вручили автомобиль на ручном управлении

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ключи от автомобиля с ручным управлением вручили сегодня ветерану специальной военной операции. Церемония прошла в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества».

Поздравили ветерана заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отчества» по РТ Гузель Удачина.

Ветеран Дмитрий Иванов стал вторым обладателем автомобиля в Татарстане, средства передвижения передают участникам СВО с парной ампутацией ног. Закупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда «Защитники Отечества» поддержал Президент России Владимир Путин, а Государственная Дума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дмитрий Иванов был призван по мобилизации, в бою получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. Несмотря на инвалидность, он уверенно передвигается на протезах, ведет активный образ жизни и возит гуманитарные грузы на передовую. Сегодня за ключами от машины он пришел вместе с супругой, которая стала для него надежной опорой и поддержкой в непростое время.

Ключи ветерану на торжественной церемонии сегодня вручила Лейла Фазлеева.

«Для нас сегодня важный и ответственный день. Дмитрий почти с самого начала участвовал в СВО. Он пример мужества и героизма. Вы доказываете всему миру, что российские парни самые сильные и мужественные», - поделилась она.

Номера от автомобиля Дмитрию вручила Гузель Удачина. Она отметила, что он награжден орденом Мужества и медалью «За боевые отличия».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дмитрий Анатольевич – ветеран, с которым фонд работает уже очень давно. Удивительно мужественный и сильный человек, активно занимается спортом, несмотря на свое состояние здоровья. Конечно, все это благодаря поддержке его замечательной семьи. Надеемся, что мы тоже являемся для вас поддержкой и вы станете наставником для других ветеранов», – отметила она.

Гузель Удачина отметила, что для фонда всегда праздник, когда они могут помочь кому-то.

Теперь Дмитрий – обладатель Лады «Гранты» на автоматической трансмиссии с ручным управлением. Дмитрий прошел специальное обучение, чтобы управлять таким автомобилем. По его словам, машине очень обрадуется дочка, потому что Дмитрий будет возить ее на занятия по художественной гимнастике. Ветеран занимается греко-римской борьбой, которую освоил еще до мобилизации.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Спасибо большое фонду, они нашли для меня спортзал, где я могу заниматься, потому что меня не охотно брали на занятия, когда узнавали, какая у меня травма, не хотели брать на себя ответственность. Спорт очень помогает, потому что после ранения ноги были слабыми, а сейчас я могу долго стоять на протезах и долго ходить», – поделился он.

Ветеран рассказал, что до мобилизации два года прослужил в разведке, на СВО также был распределен в разведроту.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Служил на сватовском и на кременном направлении. После обучения был отправлен на передовую. В июле 2023 года получил второе ранение, после которого был демобилизован. С первого дня, как выписался из госпиталя, стал возить гуманитарку, в течение года уже катаюсь на передовую, поддерживаю ребят, с которыми служил. Тяжелого в этом ничего нет, самое главное – понимать, для чего ты это делаешь», – отметил он.

Дмитрий признался: когда военнослужащие узнают, что он ездит к ним после такого тяжелого ранения, очень удивляются, но одновременно с этим ветеран стал для них настоящим примером.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда только получил протезы, конечно, было очень тяжело. После ампутации меня нехорошие мысли посещали в госпитале, но после того, как приехала супруга и поддержала меня, я пошел на поправку и стал более позитивно мыслить. Медсестры в реанимации показывали мне видео, как живут другие бойцы после ампутации, показывали, как они занимаются спортом и ходят, – меня это очень вдохновило. Спасибо большое им за это», – поделился ветеран.

Дмитрий поделился, что с приобретением автомобиля сможет начать еще более активную жизнь.

«Я живу за городом, поэтому машина мне очень нужна. Управлять ей несложно, все устроено так же, как в обычном автомобиле, только управление ручное», – отметил он.