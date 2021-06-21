В Казани ветеранов здравоохранения поздравили с Днем медицинского работника

В честь Дня медицинского работника в Казанском медицинском колледже поздравили ветеранов здравоохранения Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Депутат Государственного Совета РТ, председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова и заместитель министра здравоохранения республики Владислав Виниченко выразили свою признательность старшему поколению медицинских работников Татарстана. Студенты медколледжа подготовили для ветеранов концерт.

Также накануне Дня памяти и скорби Совет ветеранов здравоохранения почтил память медиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Бывшие руководители больниц и поликлиник, сотрудники Минздрава РТ возложили цветы к мемориалу в сквере у здания Казанского медицинского университета.

«Молодые поколения, студенты медицинских вузов должны помнить и чтить подвиг нашего народа. Это одна из важнейших задач нашей ветеранской организации», – отметил председатель Совета ветеранов здравоохранения Наиль Садыков.

Среди татарстанцев, которые с первых дней войны отправлялись на фронт, были и медицинские работники, которые внесли неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ