В Казани ветерана военной контрразведки поздравили со 100-летием

Фото: УФСБ России по РТ

Сотрудники отдела ФСБ России по Казанскому гарнизону совместно с представителями совета Ветеранов Управления ФСБ России по Республике Татарстан и администрации Приволжско-Вахитовского районов Казани поздравили ветерана военной контрразведки полковника в отставке Рахмана Салихова со 100-летним юбилеем.

Как рассказали «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, они вручили ветерану медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Рахман Рахимович рассказал о службе в Красной Армии в войсках связи 1-го Украинского фронта и последующей службе в органах безопасности, о том, как был награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны 1 степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Сотрудники отдела ФСБ России по Казанскому гарнизону регулярно оказывают помощь ветерану в решении бытовых и социальных вопросов, а также организовывают поздравления на профессиональные праздники.