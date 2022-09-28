В Казани обратятся к истокам творчества Федора Шаляпина

Великий оперный певец, «Царь-бас», как называют выдающегося артиста Федора Шаляпина, начинал петь мальчишкой в церковном хоре. Тогда никто не мог даже подумать, что через двадцать лет своим голосом и артистизмом он покорит Италию, Францию и другие европейские страны.

Именно с этой стороны хотят раскрыть образ певца Казанская консерватория, инициируя к 150-летию Шаляпина фестиваль духовной хоровой музыки «Душа и Родина».

«Такого мы не проводили никогда. Мы не могли пройти мимо значимой даты, но были уверены, что по всей стране развернется огромное количество проектов, посвященных оперной деятельности великого баса. Поэтому мы решили пойти другим путем — открыть казанцам его с другой стороны. Вернуться к началу его творческого пути», — рассказала проректор вуза по концертной деятельности и связям с общественностью Елена Хакимова.

По задумке, в будущем году фестиваль развернется на нескольких площадках города. Открытие состоится в Соборе Казанской иконы Божией Матери, а закрытие — в центре татарстанского православия, на острове-граде Свияжске.

Помимо хора Казанской консерватории, хедлайнерами программ станут приглашенные хоровые коллективы из Саратова, Нижнего Новгорода и других городов.