В Казани велосипедист попал в больницу после того, как влетел в забор и упал на авто

ДТП произошло сегодня днем напротив дома №4 по улице Кариева в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что велосипедист налетел на металлическое ограждение, от чего на автомобиль, который ехал рядом.

«В результате ДТП 30-летний велосипедист получил травму живота и был доставлен в больницу. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.

