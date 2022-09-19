news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 сентября 2022  16:32
Полина Шевчук

В Казани велосипедист попал в больницу после того, как влетел в забор и упал на авто

news_top_970_100

ДТП произошло сегодня днем напротив дома №4 по улице Кариева в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что велосипедист налетел на металлическое ограждение, от чего на автомобиль, который ехал рядом.

«В результате ДТП 30-летний велосипедист получил травму живота и был доставлен в больницу. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.
 

#дтп казань #дтп с велосипедистом #ГИБДД Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100