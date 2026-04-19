В Казани велосезон откроют массовым заездом вдоль реки Казанки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани 25 апреля состоится открытие велосезона – массовый заезд «Крути вдоль реки» пройдет на набережной реки Казанки. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Маршрут проложен от экстрим-парка «УРАМ» через Центр семьи «Казан» и мост «Миллениум». Принять участие смогут не только велосипедисты, но и любители роликов, скейтбордов и самокатов. К заезду приглашаются подростки от 16 лет и взрослые.

Перед стартом для участников организуют разминку и технический осмотр транспорта. Также запланированы экстрим-шоу и конкурс на самый необычный костюм.

Сбор участников начнется в 9:30 у сцены рядом с экстрим-парком «УРАМ», старт заезда запланирован на 11:00.