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В Казани ведутся поиски 13-летней девочки
В Казани ведутся поиски 13-летней местной жительницы.
По информации «Татар-информа», девчочка пропала накануне, 13 октября. Заявление об этом находится в отделе полиции «Вишневский», правоохранители заняты поисками.
Зовут девочку Лейсан, 2010 года рождения. Рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, черные глаза. Была одета в черный спортивный костюм с капюшоном.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по бесплатной горячей линии 8 (800) 700-54-52 или позвонить на номер 112.
Как стало известно агентству, по одной из версий, причиной исчезновения девочки мог стать конфликт с близкими.
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