В Казани ведется замена изношенных шпал на трамвайных путях маршрута №5

В Казани продолжается ремонт трамвайных путей на маршрутах №4 и 5. В частности, на последнем идет замена шпал с предельным износом, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Так, на участке от остановки «Улица Минская» по направлению в «Солнечный город» рабочие уже заменили 276 таких шпал из 400. По данным МУП, на них были обнаружены продольные трещины, доходящие до подошвы рельса, и другие повреждения.

На маршруте №4 в это время устанавливаются путевые тяги, которые помогут устранить уширения пути, и тепловые компенсаторы. К настоящему моменту установлено 208 тяг. Работы ведутся на участке от Советской площади в сторону улицы Халитова.