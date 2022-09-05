«Проблема школьных мест остается»: Казани не хватает еще 30 школ

Несмотря на то, что строительство школ в Казани идет активнее, чем в других городах, проблема школьных мест остается пока неразрешенной. Об этом во время совещания в мэрии сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Глава исполкома заметил, что необходимо построить еще 30 новых учебных заведений. На строительство одной образовательной организации необходимо 1,5 млрд рублей.

«Этот вопрос мы будем продвигать и дальше, чтобы в скором времени в этих районах были построены новые учебные учреждения», — подчеркнул спикер.

На сегодня, в столице Татарстана ведется строительство двух новых школ — по ул. Рауиса Гареева и в жилом комплексе «Столичный» по ул. Сибгата Хакима. Кроме строительства двух общеобразовательных учреждений продолжается утверждение технического задания на проектирование школ в «Салават Купере», в районе ул. Родины, в Вишневке и «Светлой долине».