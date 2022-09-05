news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
5 сентября 2022  16:25
Эльза Кузнецова

«Проблема школьных мест остается»: Казани не хватает еще 30 школ

news_top_970_100

Несмотря на то, что строительство школ в Казани идет активнее, чем в других городах, проблема школьных мест остается пока неразрешенной. Об этом во время совещания в мэрии сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Глава исполкома заметил, что необходимо построить еще 30 новых учебных заведений. На строительство одной образовательной организации необходимо 1,5 млрд рублей.

«Этот вопрос мы будем продвигать и дальше, чтобы в скором времени в этих районах были построены новые учебные учреждения», — подчеркнул спикер.

На сегодня, в столице Татарстана ведется строительство двух новых школ — по ул. Рауиса Гареева и в жилом комплексе «Столичный» по ул. Сибгата Хакима. Кроме строительства двух общеобразовательных учреждений продолжается утверждение технического задания на проектирование школ в «Салават Купере», в районе ул. Родины, в Вишневке и «Светлой долине». 

#строительство школ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100