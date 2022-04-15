Детсады, школы, соципотечные дома: В Казани ведется строительство 550 объектов

Сегодня в Казани по выданным разрешениям на строительство строится 550 объектов — 136 многоквартирных домов и 414 объектов нежилого назначения. Об этом на XIII сессии Казгордумы сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Среди введенных в эксплуатацию объектов значатся девять домов по социальной ипотеке на 1417 квартир; семь домов по программе защиты обманутых дольщиков на 2959 квартир; восемь детских садов на 1690 мест и две школы на 2725 учеников. Также в процессе строительства находится КНС «Заречная» мощностью 20 тыс. кубометров в час; дезинфекционная станция; воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери; строительство бассейна гимназии № 175 в Советском районе и другие 202 объекта различного назначения.

По словам докладчика, в прошлом году Казань отчиталась за рекордное количество жилья общей площадью 1 млн 254 тыс. квадратных метров, или 1 квадратный метр на одного жителя города.

«Результаты нашей деятельности представлены в ежегодном рейтинге по индексу качества городской среды, формируемом Минстроем РФ, где по итогам 2021 года город Казань занял третье место среди городов-миллионников, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу, которые являются субъектами РФ, другими словами город подтвердил свое звание третьей столицы России», — подчеркнул Азат Нигматзянов.

Спикер также обозначил основные показатели работы градостроительного блока: так, по его словам, утверждено 24 проекта планировки территории на 905 гектаров. В настоящее время разрабатывается 73 проекта планировки территории на территорию более 7 тыс. гектаров; согласовано 837 архитектурно-градостроительных обликов объектов; выдано 887 заключений о соответствии сводных планов подземных инженерных сетей; выдано разрешение на строительство 361 объекта и разрешений на ввод в эксплуатацию 357 объектов.