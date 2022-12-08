В Казани объявлен сбор гуманитарной помощи для отряда добровольцев «Барс-13»

Жители Татарстана могут принять участие в сборе гуманитарной помощи для добровольческого отряда «Барс-13», который принимает участие в военной спецоперации. Сбор социальный отдел Казанской епархии социальный отдел Казанской епархии.

Один из добровольцев передал представителю епархии список из вещей и предметов, необходимых военным. В него входят: термобелье, берцы, перчатки, носки, балаклавы, комплекты зимней одежды, тепловые пушки, гвозди, саморезы, молотки, свечи восковые, спички, фонари, батарейки, газовые баллоны для плитки, ножи, медицинские ножницы, зажимы, турникеты, жгуты силиконовые, прокладки, войлок, камуфляжные сети, материал для порятнок, лопаты, изоленты, пакеты, мешки, лопаты, водяной насос, шланг, ведра металлические, провода мягкие, патроны, лампочки, розетки, перчатки строительные, крупы, консервы, тушенка, масло, чай.

Кроме того, бойцам необходимо 40 раций Hytera HP 785, два кабеля для программирования, генераторы мощностью 2 кВт, тепловизоры дальностью 700-1000 м, оружейное масло.

На постоянной основе требуются аптечки, отметил один из добровольцев, находящийся в зоне СВО. «Они ведь одноразовые, использовали, и снова появилась потребность в медикаментах. Очень ждем аптечки вместе с другой гуманитарной помощью», – приводит его слвоа пресс-служба епархии.

Сбор гуманитарной помощи ведется в в храме преподобного. Сергия Радонежского (ул.Краснококшайская, 101) и в центре «Милосердие – Казань» (Казань, ул.Чистопольская, 30). Отправить собранный груз в зоне СВО планируется в январе будущего года.