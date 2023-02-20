В Казани ведется проектирование многофункционального центра в Азино

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В казанском жилом массиве Азино может появиться многофункциональный культурный центр – сейчас ведется проектирование. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Имеется необходимость в расширении сети наших учреждений. Продолжается проектирование многофункционального культурного центра в жилом массиве Азино. Строительство Дома культуры станет долгожданным подарком для жителей этого густонаселенного района», – рассказал он.

Абзалов добавил, что также прорабатывается вопрос выделения земли для домов культуры в Ново-Савиновском районе, поселках Салмачи и Кульсеитово.

Он также доложил, что в прошлом году 17 тыс. казанцев регулярно участвовали в работе клубов и фольклорных студий.