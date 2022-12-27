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Ру Тат
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Происшествия
27 декабря 2022  22:07
Павел Климчак

В Казани вечером загорелись два деревянных дома, в пожаре погиб пожилой мужчина

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Сообщение о возгорании на улице Сормовской в Казани поступило сегодня в 18.47 по номеру вызова пожарной охраны 101. Здесь загорелись два деревянных дома.

На место сразу же прибыли пожарные. Они принялись тушить огонь, в первую очередь не дав ему распространиться на следующие дома. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра.

В 20.16 им удалось полностью потушить возгорание. В результате пожара погиб 66-летний мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Причина пожара устанавливается.

#пожар
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