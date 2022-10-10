В Казани вдвое сократилось количество смертей на производстве

За девять месяцев этого года в исполком Казани поступило 53 уведомления о несчастных случаях производственного травматизма, это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество смертей за девять месяцев сократилось вдвое — с 12 до шести по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

«Половина несчастных случаев признаны непроизводственными, так как произошли в результате резкого ухудшения состояния здоровья работника на фоне общего заболевания», — отметил спикер.

В ходе расследования из 27 производственных несчастных случаев 20 — с тяжелыми последствиями, шесть — со смертельным исходом и один групповой случай.

Наибольшее количество несчастных случаев произошло на производстве, в строительной отрасли и транспортной сфере.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что есть руководители, которые относятся к вопросам охраны труда и здоровья, как к неким второстепенным вопросам. «Такая позиция преступная, так как от этого зависит здоровье и жизнь рабочих. Где-то не огражденная лестничная клетка, где-то другие недочеты...Работа координационного совета совместно с нашими коллегами из правоохранительных органов, инспектирующих организаций должна стоять на страже этих вопросов», — отметил градоначальник.