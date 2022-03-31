В Казани вдвое сократилось число жалоб на несанкционированные свалки снега

За минувший зимний период в Минэкологии РТ поступило 115 обращений от татарстанцев, сообщивших о несанкционированных свалках снега. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Обращения от татарстанцев поступили в общественную экологическую приемную. Годом ранее их было 275. В этом году выявлено 73 нарушения требований природоохранного законодательства при несанкционированном размещении загрязненного снега, что почти в два раза меньше, чем за прошлый год», – сказано в сообщении.

Общая сумма административных штрафов за незаконное складирование снега в этом году составила 493 тыс. рублей. Для сравнения: в 2021 году эта цифра составила 558 тыс. рублей. По фактам составлено более 60 административных материалов за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, а также несоблюдение правил охраны водных объектов.