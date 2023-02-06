В Казани вдвое чаще, чем в среднем по России, положительно относятся к новым феминитивам

В столице Татарстана к новым феминитивам положительно относятся 10% жителей, тогда как в среднем по России — только 4%. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Отрицательные же эмоции среди казанцев современные феминитивы (такие как «режиссерка», «авторка», «психологиня») вызывают несколько реже. Их испытывают 59% опрошенных жителей города и 63% всех россиян.

Впрочем, как каждый пятый казанец, так и каждый пятый россиянин относится к новым феминитивам нейтрально. «Есть два варианта: либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них», — уверены респонденты, которые придерживаются подобной точки зрения.

В устной и письменной речи современные феминитивы употребляет 21% жителей Казани. Не отделяют их от иной лексики 6% горожан, а остальные 15% используют в шутливой или саркастичной манере.

По этому показателю казанцы не слишком отличаются от средних россиян (хотя и в этом вопросе они несколько более открыты современным веяниям). Употребляют новые феминитивы 22% жителей РФ: наравне с другими словами — 3%, еще 19% — шутливо или саркастически.

Феминитивы XXI века сильнее сердят женщин, чем мужчин. Среди жительниц столицы Татарстана отрицательно к ним относятся 66%, а 76% никогда не употребляют их в речи.

Это примерно соответствует среднероссийскому показателю: негативно воспринимают новые феминитивы 67% россиянок, а 74% никогда не используют их.

Кроме того, стоит отметить, что отношение к современным феминитивам ухудшается с возрастом и ростом доходов, К ним негативно относятся 55% опрошенных в возрасте до 34 лет, 62% — в возрасте от 35 до 44 лет и 66% — 45 лет и старше. Не воспринимают их 58% людей с доходом до 49 999 рублей, 66% с доходом от 50 000 до 79 999 рублей и 64% с доходом от 80 000 рублей.

Опрос проводился в 377 населенных пунктах всех федеральных округов 2 и 3 февраля. Его участниками стали 1600 экономически активных жителей России старше 18 лет.