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Ру Тат
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Происшествия
6 июня 2022  12:55
Полина Шевчук

В Казани вагоновожатый превысил скорость и трамвай слетел с рельсов

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ДТП произошло сегодня днем напротив дома №125 по улице Тукая в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» с рельсов сошёл трамвай. Стоит отметить, что на данном участке есть ограничение скорости для транспорта – до 15 км/ч. Однако вагоновожатый превысил скорость и разогнался до 27 км/ч, что привело к сходу трамвая с рельсов.

Из-за происшествия временно приостановлено движение трамваев маршрута №5.

«На месте работают специалисты. Причины схода трамвая с рельсов установит комиссия. Если вина водителя будет установлена, он понесет ответственность», – сообщили в пресс-службе управления.
 

#трамвай сошел с рельсов
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