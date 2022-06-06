В Казани вагоновожатый превысил скорость и трамвай слетел с рельсов

ДТП произошло сегодня днем напротив дома №125 по улице Тукая в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» с рельсов сошёл трамвай. Стоит отметить, что на данном участке есть ограничение скорости для транспорта – до 15 км/ч. Однако вагоновожатый превысил скорость и разогнался до 27 км/ч, что привело к сходу трамвая с рельсов.

Из-за происшествия временно приостановлено движение трамваев маршрута №5.

«На месте работают специалисты. Причины схода трамвая с рельсов установит комиссия. Если вина водителя будет установлена, он понесет ответственность», – сообщили в пресс-службе управления.

