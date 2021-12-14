В Казани в звуках оживут персонажи сказки Пушкина

Завтра в ГБКЗ имени С. Сайдашева Государственный академический симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского представит концерт-спектакль «Спящая Царевна». Событие пройдет в рамках цикла музыкально-просветительских программ мультикультурного арт-проекта «Сказки Пушкина».

На сцене развернется сюжет известной сказки Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», который обрамят произведения русской музыкальной классики.

Музыкальную канву вечера составят фрагменты из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского, романсы «Спящая княжна» Александра Бородина и «Красавица» Николая Римского-Корсакова, симфонические миниатюры Анатолия Лядова.

Сказочные персонажи оживут не только в звуках — художественное прочтение сказки и музыкальные произведения сопроводят песочные картины Артема Нерсеса, создаваемые в реальном времени, и мультипликация по графике Олега Чернова.

За дирижерский пульт встанет главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Дмитрий Крюков.

Автор идеи и арт-директор проекта — профессор Евгения Кривицкая. Сказочник, автор цикла и режиссер-постановщик — Петр Татарицкий. Вокальные партии в этот вечер исполнят солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко совместно с ГАСО РТ и фольклорно-этнографическим ансамблем «Верес».

Начало концерта — в 18.30.