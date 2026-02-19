В Казани в январе подешевели квартиры в сданных новостройках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на квартиры в уже сданных новостройках в Казани снизились в январе. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья от застройщика составила 281 тыс. рублей. За месяц показатель уменьшился на 3,6%, сообщили эксперты тематического поиска «Яндекса». Документ есть в распоряжении «Татар-информа». Рейтинг составлен при помощи нейросети.

В то же время в строящихся домах в столице Татарстана медианная цена квадратного метра в январе достигла 252 тыс. рублей, увеличившись на 0,4% за месяц. Таким образом, готовые новостройки в Казани остаются на 12% дороже строящихся проектов.

В целом по городам-миллионникам медианная стоимость «квадрата» в уже сданных новостройках в январе составила 196 тыс. рублей и не изменилась по сравнению с декабрем. В сегменте строящегося жилья показатель достиг 204 тыс. рублей, прибавив 1,7% за месяц.

Аналитики связывают разницу в динамике с объемом предложения: экспозиция строящихся проектов более масштабная, тогда как рынок готовых новостроек значительно компактнее, что делает ценовые колебания более заметными.

По данным нейроанализа, в девяти из 16 городов-миллионников квартиры в готовых новостройках стоят дешевле, чем в строящихся объектах. В шести городах, включая Казань, ситуация обратная – готовое жилье дороже. Наиболее заметная разница в пользу строящихся проектов зафиксирована в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону (по -23%), а также в Челябинске (-21%).