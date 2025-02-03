В Казани в январе 2025-го дорожали новостройки, а в одном городе РТ объекты подешевели

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Казань оказалась среди городов, где в январе продолжили дорожать новостройки. Так, за месяц квадратный метр в таких домах вырос в цене на 1,6%, до 225,8 тыс. рублей, а общая стоимость объекта подорожала на 1,3%, до 10,9 млн рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

При этом в Челнах квадратный метр в новостройках подешевел за месяц на 1,1%, до 142,4 тыс. рублей, а общая стоимость объекта снизилась на 1,9%, до 7,4 млн рублей.

Сильнее всего «квадрат» подорожал в Перми (+3,6%), Челябинске (+3,5%), Воронеже (+2,5%), Курске (+2,5%) и Краснодаре (+2,3%). В Москве квадратный метр показал рост на 1,3%, а в Санкт-Петербурге – на 2,1%.

По данным портала, за прошедший месяц квадратный метр новостроек подорожал в 54 городах из исследованных 70. В 13 из них квадратный метр упал, а в трех остался тем же.

В среднем по РФ в январе произошел рост цен на 0,8%, и теперь квадратный метр строящейся недвижимости стоит 142 749 рублей.

«Квадратный метр новостроек подорожал слабее, чем в ноябре (+2%) и декабре (+2,3%) прошлого года, а число подешевевших городов выросло по сравнению и с ноябрем (9 городов), и с декабрем (10 городов). Таким образом, пока что прогнозы тех, кто прочил рынку обрушение цен из-за нехватки спроса, не сбылись, но динамика роста вялая, да и количество городов, где новостройки продолжают дорожать, сокращается, – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Мы ожидаем дальнейшего слабого, на уровне инфляции, роста цен в среднем по стране – продолжения повышения цен там, где имеется дефицит нового жилья, но снижения в тех городах, где рынок новостроек насыщен предложением. В целом застройщики уже снижают активность – предложение на первичном рынке РФ сократилось в январе на 6%».