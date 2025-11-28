В Казани в ходе горячей линии «Женское внимание» проконсультировали 30 бойцов и их родных

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Казани на площадке аппарата уполномоченного по правам человека РТ в течение дня работала горячая линия «Женское внимание» по вопросам поддержки военнослужащих и их родственников. За помощью и консультацией к депутатам Государственного Совета РТ и специалистам обратились 30 жителей Татарстана, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

На вопросы татарстанцев ответили секретарь Госсовета Лилия Маврина, заместитель руководителя депутатского объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Ольга Воронова, депутаты ГС РТ Ирина Терентьева, Елена Кузьмичева, Рима Мухмаметшина и Алсу Надршина, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, представители Военной прокуратуры Казанского гарнизона, профильных министерств и ведомств.

Среди последних были сотрудники Министерства здравоохранения РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства образования и науки РТ, Отделения Социального фонда РФ по РТ, Прокуратуры РТ, Военного комиссариата РТ, региональной общественно-государственной организации «ДОСААФ РТ» , Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ и ассоциации «Совет муниципальных образований РТ».

«Мы проводим горячую линию совместно с уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан уже много лет. Тематика мероприятий всегда разнообразна, но неизменно направлена на решение социальных вопросов. Сегодняшняя горячая линия – не первая, которая посвящена поддержке ветеранов спецоперации и членов их семей. Вопросы остаются, и мы решаем их совместно», – заметила Лилия Маврина.

По словам Мавриной, количество обращений от бойцов и их родственников остается стабильным, что, на ее взгляд, свидетельствует о постепенном разрешении существующих проблем.

Наиболее часто граждане затрагивают вопросы, связанные со статусом военнослужащих, признанных пропавшими без вести, пенсионным обеспечением и медицинским обслуживанием, подчеркнула секретарь Госсовета.

«Мы во время горячей линии стараемся решать вопросы незамедлительно, не откладывая их на долгий срок, особенно если есть возможность обсудить все оперативно по телефону», – заверила она.

Маврина также предположила, что граждане постепенно начинают понимать необходимость внесения изменений в законы для решения некоторых сложных ситуаций. Так, мать погибшего добровольца рассказала, что ее пенсия существенно ниже той, которую получила бы мать погибшего мобилизованного солдата. «Взяли в работу, будем решать вместе с депутатами Государственной Думы, поскольку регулирование данного вопроса осуществляется федеральным законодательством», – подытожила она.

Татарстанский омбудсмен Сария Сабурская подчеркнула, что в рамках Года защитника Отечества и особого отношения участникам спецоперации и членам их семей проведение таких горячих линий стало традиционным, и поблагодарили ведомства, принимающие в ней участие.

«[Сегодняшние] вопросы касаются жизнедеятельности участников специальной военной операции, некоторые из них уже находятся дома по состоянию здоровья и получили определенную степень инвалидности. Большинство вопросов связано с прохождением медицинской военно-врачебной комиссии», – уточнила она.

По информации Сабурской, в этом году в аппарат уполномоченного по правам человека в РТ поступило около тысячи подобных обращений, все они рассматриваются совместно с профильными министерствами.

«Поддерживаем тесную связь с уполномоченным по правам человека Российской Федерации [Татьяной Москальковой], потому что есть вопросы о пропавших без вести, алгоритм действий работы по этому направлению выстроен, и мы по нему работаем», – пояснила она.

Вопросы на горячую линию поступали как от самих участников спецоперации, так и от членов семей бойцов, в том числе и погибших. Среди основных проблем – выплата пособий, получение льгот, поддержка семей.

«Мы стараемся оперативно реагировать на каждую проблему, максимально подробно рассматривать обращения и давать исчерпывающие ответы», – акцентировала заместитель руководителя объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Ольга Воронова.

По ее данным, многие семьи регулярно обращаются с вопросами относительно выплат и льгот, особенно те, кто уже завершил службу. Кроме того, большое число обращений касается защиты периода прохождения военной службы и общего трудового стажа.

Помимо этого, по словам Вороновой, «возвращение на прежнее рабочее место, профессиональная переподготовка или приобретение новых компетенций ветеранов СВО становится актуальным вопросом, требующим оперативного рассмотрения».

«Самое важное – оперативно решать и консультировать граждан по возникающим вопросам. Лучше действовать быстро, чем откладывать решения на неопределённый срок. Мы сосредоточены на поиске решений конкретных проблем прямо в ходе обсуждений, и в этом огромная ценность работы данной горячей линии. Всё делаем исключительно в рамках действующего законодательства, поддерживая наших жителей», – подытожила Ирина Терентьева.

Сария Сабурская позднее перечислила, что обратившихся граждан интересовали вопросы оформления удостоверения участника боевых действий, в том числе для участников ЧВК «Вагнер», получения региональных выплат, получения медицинских препаратов, задержки заработной платы у участников спецоперации, установления пандуса в подъезде дома, перерасчета налога за период участия в СВО, предоставления путевки в санаторий родителям военнослужащего, получения выписки из медицинского архива, получения направления на лечение, назначения группы инвалидности, получения льгот для членов семьи участника спецоперации и пенсионные вопросы.

«На все вопросы были даны подробные разъяснения. Часть проблем удалось решить оперативно в ходе консультации, остальные взяты в работу для дальнейшего рассмотрения», – заключила омбудсмен РТ.