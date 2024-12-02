В Казани в выездных поликлиниках здоровье проверили больше 6 тысяч человек

За время работы трех мобильных поликлиник в Казани там обследовались 6 422 человека. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«В том числе диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли 3933 человека, а профилактические медицинские осмотры – 570 человек», – отметили в горздраве.

Чуть меньше половины обследованных – люди трудоспособного возраста, которые проверили здоровья в удобное для себя время, прямо во дворе недалеко от дома.

Важно, что в мобильных комлексах было сделано 1927 мамморграфий и 3948 флюорографий.

Напомним, что работа стартовала в начале ноября, так три мобильные поликлиники работали с шести утра до десяти вечера, принимая казанцев, прикрепленных к городским поликлиникам №20 и №21, а также к поликлинике клинической больнице №7 Казани.