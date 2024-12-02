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В Казани в выездных поликлиниках здоровье проверили больше 6 тысяч человек
За время работы трех мобильных поликлиник в Казани там обследовались 6 422 человека. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
«В том числе диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли 3933 человека, а профилактические медицинские осмотры – 570 человек», – отметили в горздраве.
Чуть меньше половины обследованных – люди трудоспособного возраста, которые проверили здоровья в удобное для себя время, прямо во дворе недалеко от дома.
Важно, что в мобильных комлексах было сделано 1927 мамморграфий и 3948 флюорографий.
Напомним, что работа стартовала в начале ноября, так три мобильные поликлиники работали с шести утра до десяти вечера, принимая казанцев, прикрепленных к городским поликлиникам №20 и №21, а также к поликлинике клинической больнице №7 Казани.
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