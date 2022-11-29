За год предприятия и организации Татарстана выпустили в реки около 3 млн мальков

За год предприятия и организации Татарстана выпустили в реки и водоемы около 3 млн мальков стерляди, сазана и толстолобика. Об этом «Татар-информу» сообщили в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«Сезон выпуска водных биологических ресурсов в 2022 году подходит к концу, на сегодняшний день на территории Татарстана выпущено около 3 тыс. мальков стерляди, сазана и толстолобика. В 2021 году на территории региона было выпущено 2,7 млн экземпляров водных биологических ресурсов», – сообщила специалист отдела.

Организации в течение года восполняют ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в результате добычи полезных ископаемых, строительства мостов, дорог и других видов деятельности. Сегодня прошла заключительная акция по зарыблению в 2022 году. Предприятием республики выпущено 10,4 тыс. мальков толстолобика в Волгу в целях компенсации ущерба. Выпуск произведен у берега в месте, где река не успела затянуться льдом.