В Казани в весенние каникулы автоинспекторы проведут рейды на маленьких нарушителей ПДД

В Казани с 28 марта у большинства школьников начинаются весенние каникулы, и ребята будут проводить больше времени на улице. Чтобы не допустить роста ДТП с участием маленьких пешеходов и пассажиров авто, автоинспекторы заранее стали проводить в школах лекции, где рассказывали детям о правилах поведения на дороге.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, во время весенних каникул на улицах столицы пройдут рейды на детей-пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения. Без внимания не останутся и водители – автоинспекторы будут проверять, как водители перевозят маленьких пассажиров в авто.

В ГИБДД Казани напоминают родителя, что дети должны быть под пристальным присмотром.

«Перед каждым выходом на дорогу напоминайте детям основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части и каждый раз подкрепляйте это своим примером. Садясь в автомобиль, пристегнитесь сами и проконтролируйте, чтобы все пассажиры располагались в салоне транспортного средства правильно и также были пристегнуты», – подчеркнули в городской Госавтоинспекции.

