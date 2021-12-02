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Происшествия
2 декабря 2021  11:00
Полина Шевчук

В Казани в утренний час пик без QR-кодов в электротранспорт не смогли попасть 14 человек

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В утренний час пик в столице Татарстана в электротранспорт не смогли попасть без QR-кодов 14 пассажиров. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграмм-канале.

Так, в троллейбусы и трамваи не попали 8 человек. В метро не смогли проехать шестеро пассажиров. 

Контролеры по-прежнему стоят на 12 контрольных точках на трамвайных и троллейбусных остановках, а также проверки проводятся в 21 вестибюле метрополитена. Проверяющие также следят за масочным режимом. За утро в трамваях и троллейбусах было выявлено 158 человек без средств индивидуальной защиты. 145 пассажиров надели маски после замечания, остальные покинули транспорт. 
 

#метрополитен #QR-коды
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