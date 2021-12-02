В Казани в утренний час пик без QR-кодов в электротранспорт не смогли попасть 14 человек

В утренний час пик в столице Татарстана в электротранспорт не смогли попасть без QR-кодов 14 пассажиров. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграмм-канале.

Так, в троллейбусы и трамваи не попали 8 человек. В метро не смогли проехать шестеро пассажиров.

Контролеры по-прежнему стоят на 12 контрольных точках на трамвайных и троллейбусных остановках, а также проверки проводятся в 21 вестибюле метрополитена. Проверяющие также следят за масочным режимом. За утро в трамваях и троллейбусах было выявлено 158 человек без средств индивидуальной защиты. 145 пассажиров надели маски после замечания, остальные покинули транспорт.

