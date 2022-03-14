В Казани в творческом состязании встретятся симфонический оркестр и орган

В стенах Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева состоится III Международный органный фестиваль. Проект стал площадкой для творческого соревнования и одновременно тандема Государственного академического симфонического оркестра РТ и органа. По задумке, такой симбиоз должен стать музыкальной фантасмагорией красок и тембров.

«Идея фестиваля родилась очень просто, ведь в ГБКЗ есть орган и оркестр. Также существуют всемирно известные фантастические исполнители-органисты, которые никогда не приезжали в Казань», — так охарактеризовал идею создания фестиваля худрук и главный дирижер, народный артист России и Татарстана, профессор Александр Сладковский.

Программа третьего фестивального сезона обещает быть насыщенной. проект этого года объединит четыре концерта, на которых свое мастерство продемонстрируют органисты из Японии, Великобритании и Беларуси, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

Впервые в рамках проекта орган прозвучит в паре не только с оркестром, но и роялем. «Озвучат» последний лауреаты Международного конкурса имени Чайковского Константин Емельянов (Москва) и Мирослав Култышев (Санкт-Петербург).

Казанцев и гостей столицы ждет множество премьер, в числе которых наследие великих классиков: Иоганна Себастьяна Баха, Теодора Дюбуа, Камиля Сен-Санса, Рихарда Штрауса и других. Не обойдется и без премьерных сочинений современных композиторов. Разнообразят афишу музыкально-драматические композиции, где в качестве солиста выступит актер Петр Татарицкий.

Откроется фестиваль 16 марта программой «Триумфальная фантазия», где прозвучит музыка преимущественно французских композиторов XIX и XX веков. 19 марта перед слушателями развернутся «Музыкальные инсталляции» — произведения с театральными эффектами: от Генделя (концерт «Кукушка и Соловей») и Гайдна («Детская симфония») до Шнитке (фрагменты из «Гоголь-сюиты»).

«Поэмой огня» разгорится 23 марта. В этот вечер прозвучат произведения юбиляров этого года — Александра Скрябина и Игоря Стравинского. Завершится фестиваль 26 марта программой «Вокруг Баха», где музыка великого классика и его сыновей зарифмуется с величественной Третьей симфонией Сен-Санса.