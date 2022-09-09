В Казани в три этапа ограничат проезд по улице Авангардной

С 10 сентября в Казани начнется ограничение движения по улице Авангардной. Проезд будет перекрываться поэтапно, уточнили в мэрии столицы РТ.

Так, первым частично закроют движение на участке от дома №74 до №155 по улице Авангардной. С полудня 10 сентября до 17.00 11 сентября здесь ограничат проезд по левой полосе в каждом направлении движения.

Затем, с 22.00 12 сентября до 5 утра 13-го числа, частично закроют проезжую часть на этом же участке в направлении улицы Кулагина. Для автомобилистов будет перекрыт проезд на пересечении улицы Авангардной с улицей Промысловой.

Дольше всего ограничение продлится рядом со зданием №74 по улице Авангардной. Здесь проезд частично перекроют с 6 утра 12 сентября до 6 вечера 30 сентября.

Причиной ограничения стало строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения.