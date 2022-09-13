В Казани в три этапа будет ограничено движение по улице Малая Крыловка

В Казани частично перекроют для движения транспорта улицу Малая Крыловка. Временные неудобства связаны с работами на многоквартирном доме на этой же улице, рассказали в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

Так, ограничительный режим будет действовать с 14 по 22 сентября возле домов №№ 45 и 49 по улице Малая Крыловка, с 22 сентября по 4 октября — около домов №№ 41 и 45.

С 4 по 5 октября не будет доступен для движения транспорта участок около дома № 9/36 по улице Труда.