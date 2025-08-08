В Казани в третий раз пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri

В Казани 6 сентября в третий раз пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri, который объединит любителей азиатской культуры. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

Мероприятие будет организовано в культурно-досуговом комплексе имени Ленина и продлится с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

«Фестиваль Yokai Matsuri – про творчество и самовыражение. Это классная возможность пообщаться с другим любителями косплея и аниме, весело провести время всей семьей. В Казани много любителей азиатской культуры, круто будет встретиться всем вместе», – отметила в беседе с информагентством зампредседателя Совета Первых Кировского и Московского районов Ангелина Немкова.

В 2025 году фестиваль представит обновленную программу, включающую не только косплей-дефиле, вокальные выступления и малые театральные формы, но и новые творческие номинации. Участники смогут продемонстрировать свое мастерство в создании фан-арта в этностиле, манга-комиксов и AMV-клипов.

Особое место в программе занимает номинация «Этно», где представят костюмы героев национального фольклора и исторических персонажей.

Регистрация для зрителей еще не открылась, но участники конкурсов уже могут подать заявки. Сделать это можно до 24 августа по ссылке.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.