В Казани из-за крестного хода будет ограничено движение на дорогах

В Казани 21 июля в связи с проведением крестного хода окажется ограничено движение транспорта по некоторым улицам. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии столицы Татарстана за 27 мая.

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств с 6 до 14 часов 21 июля по проезжей части улиц Кремлевская и Профсоюзная, съезда с площади Первого Мая, улиц Баумана, Большая Красная, Карла Маркса, Япеева и Миславского. Также перекрытыми окажутся съезды с площади Тысячелетия на Батурина и с Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу.

Кроме того, с 20 часов 20 июля до 14 часов 21 июля будет затруднен проезд по проезжей части улицы Миславского на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.