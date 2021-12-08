В Казани в суд передали материалы по 12 пассажирам, которые пытались проехать без QR-кода

Со 2 декабря в трамваях, троллейбусах и метро Казани полицейские вместе с сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» проверяют пассажиров без QR-кода. Выборочно проверяются трамвайные маршруты №1, 4, 6 и троллейбусные маршруты №1, 3, 5, 8, 9, 12, 13.

За неделю контролеры выявили 12 нарушителей, на них составили материалы о нарушении, которые уже переданы в суд. Минимальная сумма штрафа составляет тысячу рублей для физического лица, 20 тысяч – для должностного и от 100 тысяч рублей – для юрлица.

Сегодня утром из трамваев и троллейбусов высадили семерых пассажиров без QR-кодов, еще четырех человек не пропустили в метро.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают пассажирам, что по новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо медотводе.