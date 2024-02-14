В Казани в столкновении двух легковушек пострадала 7-летняя школьница

В минувший понедельник на пересечении улиц Волгоградская и Короленко в Казани произошло ДТП, в результате которого пострадал 7-летний ребенок. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД Алия Валиева рассказала, что 19-летний водитель «Лада» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с Peugeot.

В результате ДТП 7-летняя пассажирка иномарки получила травмы, ее госпитализировали в больницу.