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Новости Татарстана и Казани
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В Казани в столкновении двух легковушек пострадала 7-летняя школьница
В минувший понедельник на пересечении улиц Волгоградская и Короленко в Казани произошло ДТП, в результате которого пострадал 7-летний ребенок. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД Алия Валиева рассказала, что 19-летний водитель «Лада» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с Peugeot.
В результате ДТП 7-летняя пассажирка иномарки получила травмы, ее госпитализировали в больницу.
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