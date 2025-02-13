В Казани в столкновении двух легковушек пострадала 14-летняя школьница

В Казани, на улице Кул Гали, 39-летний водитель за рулем автомобиля Audi влетел в автомобиль Kia, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

ДТП произошло со стороны улицы Габишева в направлении улицы Фучика.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель Audi пошел на обгон, а водитель Kia при перестроении не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка автомобиля Kia.