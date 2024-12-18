В Казани в следующем году создадут цифровые двойники 540 дворов

В столице Татарстана в этом году оцифровали 457 дворов, в планах на 2025 год — еще 540. Об этом на сессии Казанской городской Думы рассказал заместитель руководителя исполкома Радик Шафигуллин.

«Параллельно с оцифровкой документов мы приступили к созданию цифровых моделей местности. И здесь мы оттолкнулись от программы Раиса нашей республики [Рустама Минниханова] „Наш двор“. Мы приступили к цифровизации тех дворов, которые уже прошли капитальный ремонт. Благодаря этому мы знаем, сколько там парковочных мест, деревьев, кустов, сколько было заасфальтировано территории», — отметил Шафигуллин.

Докладчик также рассказал, что в рамках оцифровки вносятся данные и об инженерных сетях.

«На сегодняшний день мы уже около 75% инженерных коммуникаций оцифровали, или три четверти территории города, а из того, что лежит на поверхности, — около 65% города», — добавил замруководителя исполкома.