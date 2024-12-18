Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани в следующем году создадут цифровые двойники 540 дворов
В столице Татарстана в этом году оцифровали 457 дворов, в планах на 2025 год — еще 540. Об этом на сессии Казанской городской Думы рассказал заместитель руководителя исполкома Радик Шафигуллин.
«Параллельно с оцифровкой документов мы приступили к созданию цифровых моделей местности. И здесь мы оттолкнулись от программы Раиса нашей республики [Рустама Минниханова] „Наш двор“. Мы приступили к цифровизации тех дворов, которые уже прошли капитальный ремонт. Благодаря этому мы знаем, сколько там парковочных мест, деревьев, кустов, сколько было заасфальтировано территории», — отметил Шафигуллин.
Докладчик также рассказал, что в рамках оцифровки вносятся данные и об инженерных сетях.
«На сегодняшний день мы уже около 75% инженерных коммуникаций оцифровали, или три четверти территории города, а из того, что лежит на поверхности, — около 65% города», — добавил замруководителя исполкома.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»