news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
8 июня 2022  19:45

В Казани в родительскую субботу до кладбищ будут ходить дополнительные автобусы

news_top_970_100

В родительскую субботу 11 июня в Казани до кладбищ будут ходить дополнительные автобусы. Об этом сообщает Комитет по транспорту городского исполкома. 

Общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

  • №84 от улицы Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;
  • №201с от проспекта Победы до Самосыровского кладбища;
  • №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
  • №204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;
  • №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;
  • №206с от КДК имени Ленина до кладбища в поселке Сухая река;
  • №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;
  • №208с от улицы Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;
  • №209с от площади Вахитова до Ново-Татарского кладбища;
  • №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Кроме того, автобусы маршрута №2, 23, 37, 46, 56, 71 и 72, а также троллейбусы №2, 3, 5, 7 будут ходить по графику рабочего дня.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100