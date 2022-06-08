В Казани в родительскую субботу до кладбищ будут ходить дополнительные автобусы

В родительскую субботу 11 июня в Казани до кладбищ будут ходить дополнительные автобусы. Об этом сообщает Комитет по транспорту городского исполкома.

Общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

№84 от улицы Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;

№201с от проспекта Победы до Самосыровского кладбища;

№202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;

№205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;

№206с от КДК имени Ленина до кладбища в поселке Сухая река;

№207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;

№208с от улицы Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;

№209с от площади Вахитова до Ново-Татарского кладбища;

№210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Кроме того, автобусы маршрута №2, 23, 37, 46, 56, 71 и 72, а также троллейбусы №2, 3, 5, 7 будут ходить по графику рабочего дня.