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Происшествия 8 января 2024 11:24

В Казани в результате столкновения «Лады» и BMW пострадал пассажир отечественного авто

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Вчера вечером на Дементьева произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

21-летний водитель «Лады» совершил разворот через двойную сплошную линию и столкнулся с BMW.

В результате 22-летний пассажир отечественного автомобиля был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение мозга» и ссадинами. Пострадавшего на машине СМП доставили в медицинское учреждение.

#авария в казани
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