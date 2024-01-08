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В Казани в результате столкновения «Лады» и BMW пострадал пассажир отечественного авто
Вчера вечером на Дементьева произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
21-летний водитель «Лады» совершил разворот через двойную сплошную линию и столкнулся с BMW.
В результате 22-летний пассажир отечественного автомобиля был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение мозга» и ссадинами. Пострадавшего на машине СМП доставили в медицинское учреждение.
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