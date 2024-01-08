В Казани в результате столкновения «Лады» и BMW пострадал пассажир отечественного авто

Вчера вечером на Дементьева произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

21-летний водитель «Лады» совершил разворот через двойную сплошную линию и столкнулся с BMW.

В результате 22-летний пассажир отечественного автомобиля был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение мозга» и ссадинами. Пострадавшего на машине СМП доставили в медицинское учреждение.

