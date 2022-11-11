В Казани в результате ДТП набок перевернулась машина медпомощи, двое пострадали
ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Лево-Булачной и Галиаскара Камала. Предположительно, произошло столкновение легковушки и машины для перевозки пациентов. Последняя от сильного удара перевернулась набок.
Из-за столкновения на месте ДТП образовалась пробка на Лево-Булачной. На месте работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы.
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, произошло столкновение скорой помощи и Hyundai. В результате аварии пострадал водитель машины медпомощи и больной, который был внутри машины.
В Управлении здравоохранения Казани «Татар-информу» сообщили, что обоих пострадавших госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.
Через некоторое время машину медицинской помощи поставили обратно на колеса.