В Казани у развлекательного комплекса «Ривьера» произошел пожар

В соцсетях появились первые фото и видео с места пожара у развлекательного комплекса «Ривьера», который расположен на улице Сибгата Хакима.

На кадрах виден густой черный дым, который поднимается над крышей комплекса.

Фото: © Гузель Хусаинова

Как рассказали ИА «Татар-информ» а пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о задымлении рядом с РК «Ривьера» поступило в 16.15. На место по первому повышенному номеру вызова прибыли пожарные. К моменту приезда первых пожарных из помещения самостоятельно вышли 10 человек (рабочие).

Фото: © Гузель Хусаинова

Ориентировочная площадь пожара 10 кв. метров. Горение происходит на крыше здания со стороны Казанки. Пожарные ищут очаг возгорания.

Фото: © Гузель Хусаинова

Напомним, что сегодня начался демонтаж развлекательного комплекса.