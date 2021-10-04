В Казани у развлекательного комплекса «Ривьера» произошел пожар
В соцсетях появились первые фото и видео с места пожара у развлекательного комплекса «Ривьера», который расположен на улице Сибгата Хакима.
На кадрах виден густой черный дым, который поднимается над крышей комплекса.
Как рассказали ИА «Татар-информ» а пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о задымлении рядом с РК «Ривьера» поступило в 16.15. На место по первому повышенному номеру вызова прибыли пожарные. К моменту приезда первых пожарных из помещения самостоятельно вышли 10 человек (рабочие).
Ориентировочная площадь пожара 10 кв. метров. Горение происходит на крыше здания со стороны Казанки. Пожарные ищут очаг возгорания.
Напомним, что сегодня начался демонтаж развлекательного комплекса.