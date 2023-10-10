В Казани в рамках проекта «Жизнелюб» открылся клуб общения «Люди и годы»

Фото: © «Татар-информ»/Шафеева Альбина

Открытие клуба общения «Люди и годы» в рамках проекта «Жизнелюб» состоялось сегодня в казанском культурном центре «Сайдаш». Его участниками стали люди пенсионного возраста от 60 до 90 лет.

Цель клуба «Люди и годы» – популяризация активного образа жизни среди людей старшего поколения. Гости поделились, как сохранять активный ритм жизни, несмотря на возраст. Участники встречи смогли задать интересующие вопросы приглашенным спикерам проекта.

Проект делает первые шаги под лозунгом - «Мои года - мое богатство». Главным вопросом встречи стал «Как сохранить огонь в душе, который не должен погаснуть, даже когда выходишь на пенсию?» Жизнелюбы поставили себе цель – продолжить писать книгу своей жизни.

Приглашенными гостями стали писатель и драматург Рабит Батулла, участница проекта «Жизнелюб» и преподаватель методики занятий по ментальной арифметике Тамара Глазова, председатель Совета ветеранов «Динамо» РТ Александр Плюшкин, а также психолог и педагог центра «Доверие» Наталья Шамингулова.

В начале встречи Рабит Батулла поделился с ветеранами секретом того, что нужно делать, чтобы огонь в душе не потух.

«Цель! Каждый рождается со способностью. Но это нужно раскрыть в течение жизни. Способность плюс труд плюс талант – вот секрет успеха. Лично у меня даже нет свободного времени, потому что я всегда пишу в своих мыслях», – отметил писатель.

Фото: © «Татар-информ»/Шафеева Альбина

Публика задавала многочисленные вопросы на темы семьи, жизненных принципов и ценностей драматурга.

«Если я скажу, что я счастливый человек – счастье убежит, но для счастья мне нужно три вещи – любимая работа, любимая семья и мой народ должен быть свободным. Судьбу строит сам человек под руководством Аллаха. Спасибо, что я дожил до этих лет», – ответил Рабит Батулла

Далее выступила Тамара Глазова и поделилась историей своей жизни: «Жизнь кипела. Было столько всего интересного. У нас было прекрасное детство. Мы гордимся, что мы жили в то время, когда нас воспитывали и учили».

Участница проекта «Жизнелюб» считает, что секрет счастливого долголетия в любви, внимании и признании родственников и близких. «Только по этой причине в нашей республике 55 долгожителей, которые перешли рубеж ста лет», – уверена Глазова.

Так же она провела сеанс нейрогимнастики с участниками клуба «Люди и годы». В конце своего выступления Тамара Глазова выразила благодарность мэру Казани Ильсуру Метшину за появление проекта: «Он стал первым в стране, мы дали отличный старт».

Фото: © «Татар-информ»/Шафеева Альбина

Секретом своего активного долголетия также поделился председатель Совета ветеранов «Динамо» РТ Александр Плюшкин.

«Мне не нравится слово пенсионеры. Представители зрелого возраста – вот это больше про нас. Я с детства веду активный образ жизни и занимаюсь спортом. По сути, все мое детство – это физическая работа. Я стал чемпионом, потому что во мне была уверенность. Занимайтесь физической культурой. Вставайте и делайте! Движение – это самое главное, чтобы вы жили долго и были здоровые!» – отметил Плюшкин.

Завершая встречу, выступила психолог Наталья Шамингулова. Она рассказала, как сохранить психологическое здоровье в золотом возрасте.

«После зрелости наступает мудрость, лёгкость, свобода, так называемая “золотая зрелость”. Мы здесь не говорим о старости. После зрелости человек начинает ценить жизнь. Нашу аудиторию не называют пенсионеры, сегодня здесь собрались жизнелюбы», – отметила Шамингулова.

В своем выступлении психолог подняла такие важные вопросы: Откуда черпается энергия? Как принять свой возраст? Что делать с памятью и чем может помочь психолог?

С наступлением пенсионного возраста каждый выбирает свой путь. Кто-то занимается тем, на что не хватало времени раньше, некоторые посвящают время семье и заботе о своём здоровье. «Но, несмотря на разные интересы, нас должно объединять одно – любовь к жизни» – именно этими словами закончилась первая встреча клуба общения «Люди и годы».

Шафеева Альбина