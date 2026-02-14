В Казани в рамках «Лыжни России» прошел забег руководителей
В рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2026» в Казани в Юдино на стадионе «Локомотив» прошел традиционный забег руководителей.
В старте приняли участие Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, первый замминистра спорта Ильдар Садриев, председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов, ветеран ФСО «Динамо» и олимпийский чемпион Александр Плюшкин и другие.
Перед гонкой замминистра спорта Ильдар Садриев сказал несколько слов в преддверии старта.
«Ежегодно мы проводим в Казани массовый лыжный забег в рамках «Лыжни России» на четырех площадках. Это настоящий лыжный праздник.
Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто принял участие в забеге даже с учетом непростых погодных условий», – отметил Садриев во время приветствия.
В забеге руководителей приняло участие 15 человек.
Результаты (мужчины):
1 место - Коростелев Сергей - заместитель Руководителя АКМ РТ
2 место - Абдуллазянов Эдвард - депутат Госсовета РТ, ректор КГЭУ
3 место - Кадыров Азат - министр по делам молодежи РТ.
Результаты (женщины):
1 место - Сабурская Алина - начальник управления соц. развития АКМ РТ
2 место - Ахмадиева Роза - ректор Казанского государственного института культуры и искусств
3 место - Сабирова Резеда - заведующая общим отделом Администрации Раиса РТ.
Масс-старты в рамках 44-го Всероссийского лыжного забега «Лыжня России» прошли в Казани 14 февраля на четырех площадках: на стадионе «Локомотив» (пос. Юдино), в Горкинско-Ометьевском лесу, в березовой роще ЖК «Дербышки» и у поймы реки Казанки (пересечение улиц Гаврилова – Чуйкова).