В Казани в рамках «Курше» пройдет первая вечеринка «БиЮ» в формате открытого микрофона

«БиЮ | Открытый микрофон» – событие для подростков и молодежи, где участники выступят со своими номерами на открытой площадке – состоится 14 февраля в 17:00 в детском парке «Елмай».

Событие организует подростковое медиа «ПОВ» при поддержке движения детей и молодежи «Движение Первых», школы диджеинга Scratch DJ School и Детского парка «Елмай». Вечеринка «БиЮ» реализуется в рамках зимнего сезона фестиваля «Күрше».

Команда запустила опен-колл и отобрала 10 участников, которые представят номера в разных жанрах: музыка, поэзия, стендап и не только. В течение вечера будет работать народное голосование: гости и подписчики смогут выбрать лучшие выступления в аккаунте ПОВ | Казань. Победители получат специальные призы от партнеров мероприятия.

На площадке будет работать станция с бесплатными напитками. Также гости смогут поиграть в зимние активности – «Зимний дартс» и «Зимняя дженга».

Зимний сезон «БиЮ» реализуется в рамках зимнего сезона фестиваля «Күрше»; организатор конкурса – Фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» при поддержке Раиса Республики Татарстан.