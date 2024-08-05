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В Казани в рамках капремонта домов установят 149 новых лифтов
В рамках программы капитального ремонта в Казани установят 149 новых лифтов в 53 домах. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства городского исполкома Василий Лысачкин.
«Замену лифтового оборудования, как и в прошлые годы, выполняет своими силами “Лифтстройкомпания”. В домах устанавливаются лифты отечественного производителя, которые отвечают всем требованиям и являются антивандальными, энергосберегающими, а также они оборудованы кнопками со шрифтом Брайля», – прокомментировал он.
На сегодняшний день выполнено 84,4% от общего объема работ.
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